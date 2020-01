Android en Europe : la liste des moteurs de recherche alternatifs à Google est dévoilée

Google a publié aujourd’hui la liste des moteurs de recherches alternatifs au sien qui seront proposés dans chaque pays européen sur Android. Cela fait suite à une requête de l’Europe sur le sujet.

Voici les moteurs de recherche en question :

Allemagne : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Autriche : DuckDuckGo, GMX, Info.com

Belgique : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulgarie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Croatie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Danemark : DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finlande : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

France : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Grèce : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Hongrie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Canard d’IslandeVoir, Info.com, PrivacyWall

Irlande : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Italie : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lettonie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Liechtenstein : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Lituanie : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Luxembourg : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Malta : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pays-Bas : DuckDuckGo, GMX, Info.com

République tchèque : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Norvège : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Pologne : DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugal : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

République de Chypre : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Roumanie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Slovaquie : DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovénie : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Espagne : DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Suède : DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Royaume-Uni : Bing, DuckDuckGo, Info.com

Comme nous pouvons le voir, DuckDuckGo et Info.com sont les deux grands gagnants. Les deux moteurs de recherche ont été ceux qui ont déboursé le plus d’argent et qui ont par conséquent remporté les enchères de Google. À l’inverse, Microsoft avec Bing a seulement gagné une place dans un pays.

En France, les utilisateurs Android auront le choix entre Google, DuckDuckGo, Info.com et Qwant à partir de mars. Le moteur de recherche choisi sera celui par défaut sur l’écran d’accueil d’Android et dans Google Chrome. Les utilisateurs qui le souhaitent pourront modifier leur choix plus tard.