E3 2021 : Prince of Persia Remake va zapper l’Ubisoft Forward

Ceux qui espéraient en apprendre davantage sur Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake à l’E3 2021 vont être déçus. Ubisoft annonce que son évènement Forward, qui aura lieu le 12 juin, n’inclura aucun détail sur le sujet.

« Comme vous l’avez peut-être déjà lu, Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake ne sera pas présent dans l’Ubisoft Forward. Nous faisons de beaux progrès pour notre jeu afin de le sortir l’année prochaine, mais nous ne sommes pas encore prêts à partager des informations supplémentaires », indique Ubisoft dans un tweet. Le studio promet de donner des détails dès qu’il sera prêt. Il en profite pour remercier les joueurs.

Ubisoft a présenté Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake pour la première fois l’année dernière. La bande-annonce du jeu a été très critiquée, à tel point qu’elle a plus de Je n’aime pas que de J’aime sur YouTube. Cela s’explique essentiellement par les graphismes. Le jeu va sortir sur PS4, Xbox et PC, et les graphismes font plus penser à un jeu de l’époque de la PS3/Xbox 360 qu’autre chose.

Au départ, le titre devait voir le jour le 21 janvier 2021. Ubisoft a ensuite annoncé un report pour le 21 mars 2021. Jusqu’à présent, il n’y a pas de nouvelle date, mais comme nous pouvons le voir, Ubisoft évoque dans son tweet une sortie pour 2022.