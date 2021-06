Les montres existantes de Fossil n’auront pas le nouveau Wear OS

Les montres connectées existantes de Fossil peuvent tirer un trait sur le nouveau Wear OS de Google et Samsung. Le constructeur va réserver la mise à jour, annoncée récemment, pour ses futurs produits. Il est notamment question d’un modèle Gen 6 qui arrivera à l’automne.

Que va-t-il se passer pour les personnes qui ont acheté une montre Fossil ? Ils vont pouvoir continuer de l’utiliser normalement. En effet, elle ne va pas soudainement s’arrêter. Néanmoins, Fossil ne dit pas si ses produits vont continuer à au moins recevoir des mises à jour de sécurité.

Le nouveau Wear OS va être une fusion de Wear OS par Google et de Tizen par Samsung. Il sera disponible à l’automne 2021, sans date plus précise pour l’instant. Dans le cas de Samsung, les montres existantes qui tournent sous Tizen vont continuer à recevoir des mises à jour de ce système d’exploitation. Google a été vague concernant les montres existantes qui tournent sous Wear OS. Mais chez Fossil, une décision a déjà été prise.

Concernant la montre de 6e génération, Fossil annonce à CNET qu’elle sera haut de gamme, aura de meilleures performances et une meilleure autonomie. Il faut également s’attendre au support de la 4G et à des fonctionnalités en rapport avec la santé. Et comme dit précédemment, la montre tournera sous la nouvelle version de Wear OS.