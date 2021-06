Twitter teste l’affichage de publicités sur les Fleets

Twitter annonce entamer un test en affichant des publicités sur les Fleets, à savoir les tweets éphémères qui ressemblent aux stories d’Instagram et Snapchat. Les Fleets, qui ont une durée de vie de 24 heures, existent depuis quelques mois maintenant.

« Les publicités sur les Fleets sont des panneaux d’affichage plein écran pour les annonceurs », déclarent Justin Hoang, chef de produit de Twitter, et Austin Evers, chef du marketing produit mondial. Twitter a passé un partenariat avec une poignée d’annonceurs dans le cadre de ce qu’il appelle une « expérience ». Au départ, le test de Twitter consiste à afficher des publicités sur les Fleets pour les utilisateurs américains sur iOS et Android. Les Européens suivront probablement plus tard.

Ceux qui utilisent les stories sur Instagram et Snapchat ne vont pas être dépaysés, puisque l’expérience sera quasiment identique. Les annonceurs pourront afficher des publicités sous forme d’images ou de vidéos (avec une durée maximum de 30 secondes par vidéo). Il sera également possible de mettre un lien, qui sera accessible en faisant un balayage vers le haut sur son écran.

Exemple de publicité

Comme on peut s’en douter, cette nouveauté va permettre à Twitter de générer davantage de revenus. Les recettes publicitaires du réseau social ont augmenté de 32% au premier trimestre de 2021 (par rapport à l’année précédente), pour atteindre 899 millions de dollars, l’engagement publicitaire total ayant augmenté de 11% sur la même période. L’entreprise déploie des efforts considérables pour créer davantage de fonctionnalités à un rythme plus rapide, car elle cherche à atteindre 315 millions d’utilisateurs actifs d’ici à la fin de 2023. Ils sont 199 millions à ce jour.