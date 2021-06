Nvidia annonce ses GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti pleines de puissance

Nvidia a officialisé aujourd’hui ses cartes graphiques GeForce RTX 3080 Ti et 3070 Ti à l’occasion du Computex 2021. Elles arrivent quelques mois après les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090.

Présentation de la Nvidia GeForce RTX 3080 Ti

Propulsée par l’architecture NVIDIA Ampere, la RTX 3080 Ti fait un bond en matière de performances et de fidélité avec des fonctionnalités comme le ray tracing, le DLSS améliorant les performances via l’IA, la réduction de la latence NVIDIA Reflex, les fonctions de streaming NVIDIA Broadcast et de la mémoire supplémentaire qui lui permet d’accélérer également les applications de création les plus populaires.

Dans le détail, la RTX 3080 Ti dispose :

Architecture de 8 nm GA102

10 240 cœurs CUDA

Cadence boostée de 1665 MHz

12 Go de RAM GDDR6X

Bus mémoire de 384 bits

Bande passante de 912 Go/s

Comme nous pouvons le voir, la carte graphique est relativement proche de la RTX 3090 pour ce qui est de la puissance. Les principales différences sont les 12 Go de RAM GDDR6X, un format plus compact et l’absence de NVLink.

La RTX 3080 Ti sera disponible à l’achat dès le 3 juin au prix de 1 199 euros en Europe. Nvidia promet des milliers d’exemplaires disponibles dès le premier jour. Il sera intéressant de voir si le stock sera effectivement au rendez-vous, parce que la situation est compliquée pour les RTX 3070, 3080 et 3090.

Présentation de la Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

Pour sa part, la RTX 3070 Ti embarque les caractéristiques suivantes :

Architecture de 8 nm GA104

6 144 cœurs CUDA

Cadence boostée de 1770 MHz

8 Go de RAM GDDR6X

Bus mémoire de 256 bits

Bande passante de 608 Go/s

Selon Nvidia, la RTX 3070 Ti offre 1,5 fois plus de performances que la RTX 2070 Super et 2 fois plus d’images par seconde que la GeForce GTX 1070 Ti, lancée en 2017.

Ce modèle sera disponible à l’achat au prix de 619 euros en Europe. La carte graphique, qui se place entre la RTX 3070 et la RTX 3080, arrivera le 10 juin.