En Normandie, un boulanger fabrique son pain dans un four solaire

Les domaines d’utilisation de l’énergie solaire ne cessent de s’agrandir. Il y a six ans, un avion à énergie solaire a commencé à faire le tour du monde. Un an après, Tesla a fait la démonstration d’alimenter une île tout entière avec de l’énergie solaire et des Powerpacks. Plus tôt en 2017, un catamaran sans mât arrivait à fonctionner à l’énergie solaire et à l’hydrogène et il y a à peine quelques jours, nous vous rapportions qu’un bateau autonome et à énergie solaire s’apprêtait à traverser l’Atlantique.

Ainsi, il semblerait que l’on puisse s’appuyer sur l’énergie solaire pour accomplir de grands projets. Néanmoins, qu’est-ce que cette énergie verte peut faire qui s’approche plus de notre quotidien ? Un boulanger indépendant y a apporté une réponse en confectionnant son pain dans un four solaire et en étant à la tête de la toute première boulangerie solaire d’Europe.

Avec ses 69 miroirs, le four solaire peut atteindre une température de 350°C

Ce boulanger s’appelle Arnaud Crétot. Il a choisi de placer son atelier à l’extérieur et plus précisément dans le jardin de sa propriété à Montville, près de Rouen. Dans une interview accordée à France Bleu, Arnaud Crétot a déclaré qu’il utilisait son four solaire au quotidien. Son installation se compose de 69 miroirs disposés sur trois rangées qui dirigent la lumière du soleil directement dans le four. Et ce système marche vraiment puisque le four peut atteindre une température de 350°C.

Arnaud Crétot, qui est aussi un ancien ingénieur, affirme qu’il fabrique une centaine de pains par semaine et que ses pains artisanaux pèsent 1 kilo chacun et peuvent se conserver une semaine. Néanmoins, le boulanger déclare qu’il dispose aussi d’un second four en bois avec lequel il fabrique un tiers de ses pains. Toutefois, il compte s’en débarrasser à terme. Le boulanger indique également que le seul véritable investissement qu’il a fait a été l’acquisition de la machine, qui lui a été fournie par la société CPM Industriels.

Actuellement, le boulanger exerce toujours son métier à Montville. Il publie également des vidéos sur l’artisanat solaire sur YouTube et commercialise d’autres produits comme du café, des graines et des fruits secs. Il forme également des artisans intéressés par ce secteur.