Mayflower : le bateau autonome et à énergie solaire s’apprête à traverser l’Atlantique

Dans les livres d’histoire, le Mayflower est ce navire marchand de 90 pieds et 180 tonneaux qui partit de Plymouth (Angleterre) en 1620 avec à son bord des dissidents religieux anglais, et qui rejoignit de l’autre côté de l’atlantique les cotes du Cap Cod, rivage d’un pays que l’on appellerait bien plus tard les Etats-Unis.

En 2021, le Mayflower est encore et toujours un navire, mais il s’agit cette fois d’un trimaran autonome et à énergie solaire. Le Mayflower est en effet un bateau-robot qui se dirige sur la mer grâce à une intelligence artificielle mise au point par IBM. Mieux encore, le Mayflower « apprend » des différentes situations rencontrées tout au long de son parcours. L’engin au look futuriste est alimenté par d’énormes panneaux solaires placés sur sa coque. C’est aussi un laboratoire flottant, qui analysera les données météo quotidiennes en partenariat avec The Weather Company (une équipe d’IBM), suivra le trajet de plusieurs groupes d’animaux marins menacés, et mesurera le degré de pollution de l’eau aux micro-plastiques.

Après une longue batterie de tests (tous concluants), le Mayflower ne devrait pas tarder à lever l’ancre à Plymouth. Le navire autonome devra alors assurer « seul » une traversée de 3 semaines avant d’atteindre les cotes américaines.