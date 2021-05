WhatApp ne va finalement pas limiter les fonctions en cas de refus des nouvelles conditions

WhatsApp a cédé et ne va finalement pas restreindre les fonctionnalités si les utilisateurs n’acceptent pas les nouvelles conditions d’utilisation. Celles-ci ont fait polémiques depuis leur annonce il y a quelques mois.

La messagerie comptait limiter l’accès à compter du 15 mai pour tous ceux qui n’acceptaient pas les nouvelles règles. Mais plusieurs pays ont critiqué les conditions, dont l’Inde et l’Allemagne pour ce qui est de l’Europe. Au vu des réactions, les restrictions sont abandonnées.

Dans une déclaration à The Next Web, WhatsApp annonce :

Compte tenu des discussions récentes avec diverses autorités et experts en matière de protection de la vie privée, nous tenons à préciser que nous n’avons actuellement aucun plan pour limiter le fonctionnement de WhatsApp pour ceux qui n’ont pas encore accepté la mise à jour. Au lieu de cela, nous continuerons à rappeler de temps en temps aux utilisateurs la mise à jour ainsi que lorsque les gens choisissent d’utiliser des fonctionnalités optionnelles pertinentes, comme la communication avec une entreprise qui reçoit le soutien de Facebook.

Ceux qui ont accepté se demandent peut-être s’il est possible de revenir en arrière et donc refuser. La réponse est non. Aussi, il est bon de noter que le nouveau plan de WhatsApp concernant ses conditions d’utilisation n’est pas forcément valable à vie. La messagerie peut à tout moment revenir en arrière et imposer l’acceptation des nouvelles règles pour continuer à utiliser l’application normalement.