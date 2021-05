Star Wars : J.J Abrams admet que la nouvelle trilogie manquait d’un plan

La postlogie de Star Wars n’est pas vraiment appréciée par les fans et J.J Abrams reconnaît que le manque d’un plan dès le départ a été un problème. Le réalisateur des épisodes 7 et 9 l’a fait savoir à Collider.

Un manque de plan pour Star Wars, admet J.J Abrams

J.J Abrams explique qu’il a participé à plusieurs projets, dont de nombreuses séries, avec un plan assez précis. Le début permettait plus ou moins de deviner la direction de l’histoire. Ce ne fut pas le cas avec Star Wars :

J’ai l’impression que la leçon que j’ai apprise à plusieurs reprises (…) c’est qu’il faut planifier les choses du mieux possible et qu’il faut toujours être capable de répondre à l’inattendu. Et l’inattendu peut prendre toutes sortes de formes, et je pense qu’il n’y a rien de plus important que de savoir où l’on va.

Trois films, deux scénaristes

On peut effectivement évoquer un vrai problème avec les épisodes 7, 8 et 9 de Star Wars. Le premier a été réalisé et co-écrit par J.J Abrams. Beaucoup de spectateurs ont critiqué le fait qu’il s’agissait exactement de la même structure d’Un nouvel espoir, le premier film Star Wars datant de 1977.

Vient ensuite l’épisode 8 avec Rian Johnson à la réalisation et l’écriture. Le cinéaste est parti dans sa propre direction, comme s’il s’agissait d’un film unique et non faisant partie d’une trilogie. La continuité n’était pas réellement présente.

Pour l’épisode 9, J.J Abrams est revenu aux commandes. Mais il a dû se baser sur ce qu’a fait Rian Johnson. Et le problème est bien là : les deux hommes n’avaient absolument pas la même vision. À l’arrivée, la postlogie de Star Wars est plus critiquée qu’autre chose. Fort heureusement pour les fans, ça se rattrape du côté des séries avec notamment The Mandalorian qui a beaucoup de critiques positives. Il faut dire que Jon Favreau et Dave Filoni sont aux commandes ici. Et pour le coup, ils ont un justement un fil conducteur (et ça se sent).