Microsoft, Orange et Capgemini s’allient pour le cloud

Les français Orange et Capgemini ont décidé de s’allier à l’américain Microsoft pour un accord autour du cloud. Les trois groupes lance Bleu, une société qui fournira un « cloud de confiance » en France.

Cette société Bleu va proposer à ses clients, et en particulier à l’État et aux services publics, les solutions de cloud de Microsoft (Microsoft 365 et la plateforme Azure), à partir de ses propres infrastructures. Les data centers de la société seront basés en France et séparés de manière stricte des data centers internationaux de Microsoft. Ils bénéficieront d’une totale « autonomie opérationnelle », selon un communiqué commun.

Bleu vise pour ses services l’obtention du label « cloud de confiance », annoncé le 17 mai par le gouvernement pour caractériser les services cloud qui présentent des standards techniques élevés et sont exploités en Europe, par des acteurs européens. Détenue majoritairement par Capgemini et Orange, sans participation au capital de Microsoft, la société bénéficiera d’une « immunité » par rapport à la législation américaine, selon le communiqué.

Stéphane Richard, le PDG d’Orange, assure que Microsoft « sera un partenaire technologique », mais « pas capitalistique ».

« Ce partenariat constitue un message fort à l’attention des acteurs internationaux : ils sont les bienvenus à condition de respecter les valeurs qui sont les nôtres », a réagi le ministre français de l’Économie Bruno Le Maire, dans un communiqué. Pour sa part, Cédric O, le secrétaire d’Etat chargé de la transition numérique, invite Bleu « à embarquer un maximum d’entreprises européennes, et notamment des start-up, dans ce partenariat ».