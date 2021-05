GPU : Nvidia présenterait sa GeForce RTX 3080 Ti le 31 mai prochain (teaser)

Le compte à rebours est lancé. Nvidia vient de teaser un livestream (diffusé sur YouTube et Twitch) programmé au 31 mai prochain. Le fabricant de GPU a aussi prévu une intervention pour le premier jour du Computex (1er juin). Selon toute vraisemblance (et les rumeurs récentes) Nvidia s’apprêterait à dévoiler en détail son GPU GeForce RTX 3080 Ti. Le modèle boosté du RTX 3080 devrait afficher des performances entre la 3080 et la 3090 (ce qui est logique).

Le GPU disposerait d’un 12 Go de mémoire GDDR6X (2 de plus que la RTX 3080) et d’un bus 384-bits (équivalent donc à celui de la RTX 3090). En revanche, cette carte briderait nativement le minage de la cryptomonnaie Ethereum. Tout ceci est très appétissant, mais c’est sans compter l’énorme pénurie de cartes graphiques haut de gamme, qui a d’ailleurs conduit à une flambée des prix assez indécente. La RTX 3080 Ti passera t-elle entre les gouttes ? On ne parierait pas un Ethereum dessus…