Piratage : les données de 1,7 million d’utilisateurs d’une app de rencontres japonaise ont fuité

Net Marketing, la société derrière l’application de rencontres Omiai, annonce avoir connu un piratage avec plus de 1,7 million de ses utilisateurs passés ou présents qui sont concernés par une fuite de données. Un ou des hackers ont réussi à s’infiltrer dans les serveurs.

Les données pour le piratage d’Omiai concernent la période entre janvier 2018 et avril 2021. Autant dire que c’est assez large. Les données sont les noms, les adresses, les dates de naissance et même des documents, comme des cartes d’identité, des passeports ou encore des cartes d’assurance maladie. Ces éléments sont utilisés pour vérifier l’âge des utilisateurs. En revanche, Net Marketing assure que le hack n’a concerné aucune donnée bancaire car tout est géré séparément via une société financière.

Ces révélations ont fait plonger le cours de Bourse de Net Marketing lundi à Tokyo : son action s’est effondrée de plus de 19% à la clôture.

Omiai, qui signifie en japonais une rencontre arrangée entre célibataires, compte parmi les applications les plus populaires du genre au Japon. Elle met l’accent sur la recherche de relations sérieuses. La plateforme comptait en avril près de 6,9 millions d’utilisateurs. En septembre dernier, elle revendiquait 50 millions de paires qui ont matché. Cela signifie que deux personnes ont dit être intéressées par le profil de l’autre et ont donc pu être mises en relation pour faire plus ample connaissance.