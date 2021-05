Shadow double son prix et va faire des changements

Le service de cloud computing Shadow va devenir plus cher, en passant de 14,99€/mois actuellement à 29,99€/mois pour la formule Boost. Il s’agit de celle de base. Les deux autres, Ultra et Infinite, vont également connaître un changement tarifaire.

Prix qui double chez Shadow

Shadow appartient désormais à HubiC (OVH), avec Octave Klaba (fondateur d’OVH) en tant que président et Eric Sèle en tant que directeur général. La nouvelle direction a décidé d’opérer à des changements et ne plus exclusivement se focaliser sur le cloud gaming (bien que Shadow soit plus du cloud computing avec un PC virtuel sous Windows 10). Un nouvel accent va être mis sur une suite bureautique pour concurrencer Microsoft 365/Google Docs et un service de cloud européen visant le marché des entreprises. Cela va nécessiter l’embauche de nouveaux employés. Ils sont 124 actuellement.

Le changement de vision implique des hausses tarifaires chez Shadow, avec le fait de doubler le prix pour l’offre de base. Elle passe de 14,99€/mois à 29,99€/mois. L’offre Ultra va, pour sa part, passer de 24,99€/mois à 44,99€/mois. Et quant à l’offre Infinite, ce sera 54,99€/mois, contre 49,99€/mois aujourd’hui. Les changements de prix seront en place dès le mois de juin, aussi bien pour les clients existants que pour les nouveaux clients. Rien ne change pour le prix du stockage additionnel par contre.

Résiliations en vue ?

Qu’est-ce qui justifie la hausse de prix ? Shadow explique qu’il y a les coûts généraux (serveurs, licence Windows 10, etc) et surtout le fait de faire de la marge. Car c’était bien le problème jusqu’à présent : l’argent ne rentrait pas, au vu des dépenses élevées.

À voir maintenant si les clients vont résilier en masse, tout particulièrement ceux avec l’offre Boost. Voir le prix doubler est un sacré coup de massue. Mais il fallait de toute façon s’y attendre. Octave Klaba avait déjà fait comprendre au moment du rachat que la rentabilité était un élément crucial.