Shadow a pris la parole suite à la reprise du service et de Blade par Octave Klaba, le fondateur d’OVH. « Shadow est maintenant prêt pour un nouveau départ », indique la plateforme de cloud computing.

Éric Sele (directeur général), Octave Klaba (président) et Stéphane Héliot (co-fondateur de Shadow)

Un nouveau départ pour Shadow

La semaine dernière, le tribunal de Commerce de Paris a choisi l’offre d’Octave Klaba pour la reprise de Blade/Shadow. Au total, quatre offres différentes ont été faites pour reprendre Shadow. Dans l’offre d’Octave Klaba, la grande majorité des employés maintient leurs postes et un nouveau directeur général et un président rejoignent l’aventure. Le directeur général est Eric Sele et le président n’est autre qu’Octave Klaba.

« Les plans d’Octave comprennent l’apport de nouvelles ressources financières et un partenariat d’infrastructure avec OVH Cloud pour donner à Shadow la capacité de croître. Cela permettra également de renouveler la puissance d’innovation afin d’améliorer la qualité de l’expérience pour les joueurs », indique le service. Il assure avoir un « business plan solide, rendu possible par l’offre d’Octave », ce qui lui permettra de tout planifier pour les prochaines années.

« Nous commencerons en prenant des mesures plus ou moins grandes, notamment en apprenant mieux à nous connaître, en créant une mission commune, en restructurant notre entreprise et en continuant d’assurer le service de Shadow, bien évidemment », partage le service de cloud computing. Il faudra toutefois attendre encore un peu pour connaître toutes les évolutions à venir. Mais une chose est certaine : « ce que nous pouvons dire cependant, c’est que Shadow en tant que service va continuer ».