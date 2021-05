Oculus Quest 2 : le retrait des boutiques Amazon dû à un problème sanitaire (pas le Covid…)

On sait enfin pourquoi le casque VR Oculus Quest 2 n’est plus disponible sur les sites européens d’Amazon, et l’explication officielle est très loin des différentes hypothèses qui avaient été formulées. Oculus a en effet confirmé qu’ « Amazon a temporairement suspendu la vente de Quest 2 en Europe, en réponse à une note de la Commission européenne cette semaine concernant la protection en mousse. Nous avons indiqué en avril que le problème de la protection en mousse avait été résolu et nous travaillons en étroite collaboration avec Amazon pour remettre le Quest 2 en vente dès que possible ».

La protection en mousse (d’assez mauvaise qualité) de l’Oculus Quest 2 contiendrait des composés chimiques non conformes aux directives européennes. Une conséquence de la baisse des coûts de production sur ce modèle ?

Mais de quel problème parle Oculus ? Il faut remonter au 12 mai pour trouver la réponse. Ce jour là, le site de la Commission européenne relatif aux affaires de santé émet une alerte : »La mousse du produit (l’Oculus Quest 2, Ndlr) contient des substances (par exemple: carbonate de propylène, phénol, parfum 7-hydroxycitronellal et benzocaïne) qui sont des irritants pour la peau et les yeux. Par conséquent, l’utilisateur pourrait souffrir d’irritation. Le produit n’est pas conforme aux exigences de la directive (européenne, Ndlr) sur la sécurité générale des produits« .

Il semble donc qu’Amazon a préféré retirer l’Oculus Quest 2 de sa boutique afin d’éviter d’éventuelles poursuites de la Commission concernant un produit jugé non conforme avec les standards de santé européens. Le problème était pourtant connu de Facebook/Oculus depuis le mois de décembre dernier. Près de 0,01% des acheteurs d’Oculus Quest 2 s’étaient alors plaint de démangeaisons. Oculus avait alors mené sa propre enquête et s’était rendu compte que d’infimes particules – issues des outils d’usinage – avaient pu contaminer la protection en mousse. Visiblement, les efforts fournis sur la chaîne de montage se sont avérés insuffisants.