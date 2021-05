L’Oculus Quest 2 disparait des boutiques Amazon européennes

Que se passe t-il ? L’Oculus Quest 2, qui connait un véritable succès depuis sa sortie, vient de disparaitre de toutes les boutiques Amazon européennes. La section Oculus de la boutique ne propose plus à la vente que le câble Oculus Link de 5 mètres ainsi que le pack Sangle Elite avec batterie intégrée + l’étui de transport. Et rien d’autre. Cette situation est d’autant plus étrange qu’il ne s’agit pas d’un simple bug passager : le casque VR est absent d’Amazon Europe depuis le lundi 17 mai. En outre, on constate que l’Oculus Quest 2 est toujours disponible sur Amazon.com… avec possibilité d’envoi vers la France (et forcément une surfacturation pour les frais de port) !

A priori, il ne s’agit pas d’un soucis légal ou en lien avec un « régulateur » de la concurrence : l’Oculus Quest 2 est toujours proposé à la vente sur le site Oculus (avec livraison en Europe) et on le trouve aussi chez Boulanger. Un représentant de Facebook aurait indiqué au site UploadVR qu’Amazon était en train de « résoudre le problème » et que « les pages seront bientôt disponibles ». Aukey s’étant fait dernièrement virer d’Amazon à cause d’une grand nombre de faux avis, on finit par se poser la question. Serait-il possible que …