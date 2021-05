Le DLSS de Nvidia enfin proposé sur des jeux PCVR (dont No Man’s Sky)

Le DLSS (Deep Learning Super Sampling), procédé logiciel d’IA permettant d’upscaler en 4K (presque) sans pertes de détail des images calculées à l’origine en 2K, est déjà proposé sur de nombreux jeux PC (souvent des AAA of course). La version DLSS 2.1 de la technologie de Nvidia était sensée être compatible avec les jeux PCVR, mais force est de constater que « Soeur Anne » ne voyait rien venir depuis plusieurs mois.

No Man’s Sky en niveau de détails ultra et 90 fps en VR ? C’est désormais possible grâce au DLSS de Nivdia

Enfin donc, le DLSS est entièrement supporté dans une salve de premiers jeux VR, soit No Man’s Sky (DLSS sur affichage VR et non VR), Wrench (DLSS sur affichage VR et non VR) et Into the Radius (jeu exclusivement VR). Outre ces titres VR (ou avec option VR), le DLSS est aussi désormais dispo pour les jeux PC AMID EVIL, Aron’s Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Metro Exodus et Scavengers. A noter qu’il faut disposer d’un GPU Nvidia RTX series 20 ou supérieur pour profiter du DLSS.

Le DLSS était d’autant plus attendu sur VR que le procédé permet d’économiser en ressources de calcul, un point crucial concernant les jeux VR, souvent très gourmands sur cet aspect là. Même avec le DLSS activé, Nvidia recommande la RTX 3080 pour bénéficier des graphismes VR en affichage ultra (et en 90 fps). Au moins les joueurs pourront-ils cette fois profiter de ce niveau d’affichage… Sur Wrench VR, Nvidia annonce un gain de perfs de l’ordre de 80% grâce au DLSS. Presqu’une révolution.