OnePlus TV : les téléviseurs vont arriver en Europe

OnePlus TV, à savoir les téléviseurs du constructeur chinois, vont faire leurs débuts en Europe. La marque se focalise surtout sur l’Inde depuis le départ. Mais elle sait très bien qu’elle doit s’intéresser à d’autres marchés pour booster ses ventes et sa part de marché.

Selon WinFuture, Pete Lau, le patron de OnePlus, a évoqué ce sujet auprès de certains médias. Il leur a fait savoir que les OnePlus TV vont être disponibles à l’achat en Europe. Malheureusement il n’a partagé aucune date précise. Il n’a pas non plus indiqué si toute l’Europe sera servie en même temps ou si ce sera d’abord quelques pays. Il y a plusieurs modèles de téléviseurs à ce jour : 55Q1, 55Q1 Pro, 55U1, 43Y1 et 32Y1.

Quand on parle de OnePlus, tout le monde pense aux smartphones. Et c’est assez logique, puisque la marque propose de nouveaux modèles chaque année, et ce depuis un moment maintenant. Mais le constructeur a décidé de s’aventurer sur d’autres terrains. On le voit avec les téléviseurs. Plus récemment, il y a eu la OnePlus Watch, à savoir une montre connectée.

Outre OnePlus avec ses TV en Europe, il y a Xiaomi. Pour le coup, le groupe s’est déjà lancé sur le Vieux Continent. On peut donc facilement comprendre l’envie pour OnePlus de le concurrencer, surtout que les deux misent sur le rapport qualité/prix.