Mi TV Q1 : Xiaomi dévoile une télé QLED 4K 75 pouces à prix doux

Xiaomi frappe fort sur le secteur de la télé 4K. Le fabricant chinois vient de dévoiler la Mi TV Q1 75, une télé QLED 4K UHD de 75 pouces proposée à la vente à prix (très) doux. Angle de vision 178°, 120 Hz, HDMI 2.1, 100% de la palette colorimétrique NTSC, 192 zones de rétroéclairage, contraste de 10 000:1, Chromecast, Dolby Vision et HDR10+ composent le menu technique de cette dalle franchement haut de gamme.

Difficile d’y trouver à redire, d’autant plus que la partie son n’est pas oubliée avec 6 HP délivrant une puissance sonore de 30W, le tout compatible Dolby Audio et DTS-HD. Sans surprise, l’appareil fonctionne sous Android TV, et les apps Netflix, Amazon Prime Video et YouTube sont préinstallées.

Le plus beau pour la fin : le Mi TV Q1 sera disponible en France au mois de Mars au prix canon de 1299 euros. Oui, ça fait envie.