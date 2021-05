Black Widow et Loki se dévoilent dans deux nouveaux extraits

Marvel a partagé deux nouveaux extraits de son film Black Widow et de sa série Loki à l’occasion des MTV Movie & TV Awards. Loki arrivera sur Disney+ en juin et Black Widow sortira au cinéma en juillet.

L’extrait pour Black Widow met en avant Scarlett Johansson et Florence Pugh. Les deux actrices, qui sont deux sœurs dans le film, tentent de s’échapper d’une personne qui les suit à moto. Elles arrivent à s’en sortir comme nous pouvons le voir.

Black Widow sortira le 7 juillet prochain au cinéma en France. Aux États-Unis et d’autres pays, la sortie se fera simultanément au cinéma et sur Disney+ avec Premier Access. Cela signifie que le visionnage en streaming nécessitera un supplément (30 dollars en l’occurrence). Une telle disponibilité en France est impossible à cause de la chronologie des médias. La loi impose un délai de trois ans entre la sortie au cinéma et la sortie sur des plateformes de streaming comme Disney+, Netflix, etc.

Du côté de Loki, l’extrait montre la rencontre entre l’Agent Mobius (Owen Wilson) et Loki (Tom Hiddleston). Le frère de Thor dit qu’il n’aime pas parler, et pourtant l’Agent Mobius va réussir à avoir une discussion avec lui.

Loki est composée de six épisodes. La série fera ses débuts le 9 juin prochain sur Disney+. Il y aura un nouvel épisode chaque mercredi (et non chaque vendredi comme c’est normalement le cas).