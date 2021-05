Loki : la série Marvel sortira plus tôt que prévu sur Disney+

Changement de plan pour la série Loki qui arrivera finalement le 9 juin sur Disney+. Elle devait initialement débuter le 11 juin. Et ce changement de date va avoir un impact sur le reste de la semaine.

Nouvelles dates pour la diffusion de Loki sur Disney+

Disney+ (comme les autres services de streaming) propose normalement ses nouveautés le vendredi. Cela laisse le temps aux abonnés de découvrir plusieurs programmes vendredi et tout au long du week-end. Loki devait au départ voir le jour le 11 juin, qui sera un vendredi. Mais ce sera finalement le 9 juin, un mercredi. Et ce sera en réalité la même chose pour les épisodes suivants. En effet, il y aura un nouvel épisode tous les mercredis et non tous les vendredis.

Tom Hiddleston, Loki en personne, a fait l’annonce dans une vidéo relayée sur le compte Twitter de Disney+ :

Mercredi is the new vendredi 🗓 À noter dans vos agendas, les épisodes de Loki arriveront tous les mercredis dès le 9 juin sur #DisneyPlus. pic.twitter.com/W2Q3UVG3PH — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 5, 2021

La série Loki se déroule après les événements relatés dans Avengers : Endgame. Elle met en scène le dieu de la malice juste après qu’il se soit affranchi de son frère Thor. Les comédiens Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant complètent la distribution. La série est réalisée par Kate Herron et scénarisée par Michael Waldron.