Loki : la série Marvel se dévoile dans une nouvelle bande-annonce

Marvel et Disney proposent aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour Loki, une nouvelle série du MCU qui arrivera le 11 juin sur Disney+. Ce sera l’occasion de retrouver Tom Hiddleston dans le rôle de Loki.

Nouvelle bande-annonce pour la série Loki

On retrouve Loki, le Dieu de la Malice qui, après s’être enfui avec le Tesseract, atterrit dans un monde où il est mis à mal par la bureaucratie du TVA (Time Variance Authority).

La série Loki se déroule après les événements d’Avengers : Endgame. Elle met en scène le Dieu de la malice juste après qu’il se soit affranchi de son frère Thor. Les acteurs Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant complètent la distribution. Michael Waldron a écrit le scénario du programme et Kate Herron s’occupe de la réalisation.

Rendez-vous donc le 11 juin pour découvrir Loki sur Disney+. À l’instar des autres séries originales de la plateforme de streaming, il y aura un nouvel épisode par semaine et non toute la saison d’un coup. Il y aura six épisodes au total.

Cette série fait partie de la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel (MCU). Elle va rejoindre WandaVision qui a déjà été diffusée et Falcon et le Soldat de l’Hiver qui, elle, est en cours de diffusion.