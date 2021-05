Google assure que Stadia « est en vie et se porte bien »

Non, Stadia ne va pas mourir. C’est en tout cas ce qu’assure Google, à la suite de plusieurs mauvaises nouvelles. Il y a notamment eu la fermeture du studio Stadia Games & Entertainment (SG&E) au début de l’année. Plus récemment, John Justice, vice-président et directeur produit de Stadia depuis 2019, a quitté le service de cloud gaming.

Nate Ahearn, le chef de développement du marketing chez Stadia, a déclaré à GamesIndustry que le service « est en vie et se porte bien ». Il ajoute que la plateforme va accueillir plus de 100 nouveaux jeux en 2021. « Je dirais à ceux qui n’ont pas confiance de prendre note de la manière dont nous continuons à joindre le geste à la parole, en développant le programme Stadia Makers et en nous associant à des studios de renom comme Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft, etc », a-t-il ajouté.

Le cadre a également dit être ravi que les anciens employés du studio Stadia Games & Entertainment ont pu rejoindre Haven Studios, dirigée par Jade Raymond. D’autre part, il fait savoir que les jeux de Stadia Makers ne sont pas exclusifs à la plateforme. Google travaille d’ailleurs avec les studios tiers, tout particulièrement depuis la fermeture de Stadia Games & Entertainment (SG&E).

À voir donc si Stadia tiendra dans le temps. Certains n’y croient pas, au vu de ce que Google a l’habitude de faire avec ses services, à savoir les abandonner après quelques années.