Virée de chez Stadia, Jade Raymond annonce la création d’un nouveau studio… et un jeu pour PlayStation !

Passée d’Ubisoft à Electronic Arts (via Motive Studios) puis d’EA à Stadia, Jade Raymond a une carrière plutôt riche et agitée depuis quelques années. La productrice de jeux vidéo s’était récemment retrouvée sur le carreau après la fermeture des studios de Stadia, dont elle avait la charge. Mais il en fallait plus pour désarçonner la canadienne : Jade Raymond vient en effet d’annoncer la création d’Haven Studios, un studio de jeu basé à Montréal, ainsi que le développement d’un titre en cours pour la plateforme PlayStation. L’exclusivité PlayStation choque d’autant moins ici que Sony aurait participé au financement du nouveau studio.

So excited to announce Haven Studios! https://t.co/dDJKKA7ZrY — Jade Raymond (@ibjade) March 16, 2021

Espérons que cette fois-ci, Jade Raymond parviendra à boucler son projet sans mauvaise surprise. L’ancienne productrice d’Assassin’s Creeds et de Watchdogs mérite sans doute un petit coup de pouce du destin…