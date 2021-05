L’Italie condamne Google à 102 millions d’euros d’amende pour abus de position dominante

Nouvelle condamnation pour Google en Europe. Le régulateur italien (AGCM) vient de coller au géant américain une amende salée de 102 millions d’euros pour abus de position dominante. Google était accusé d’avoir rejeté de la boutique Google Play l’app JuicePass, qui permet de localiser des bornes de recharge pour voitures électriques. L’AGCM a justifié sa décision par la position ultra dominante de Google en Italie, où « environ les trois quarts des smartphones utilisent Android ».

Google a semble t-il joué avec le feu : L’app JuicePass, qui se destinait à Android Auto, est en effet développée par le géant italien de l’énergie ENEL. Les fonctions de l’app (localisation et réservation de bornes de recharge) sont aussi incluses dans Google Maps, ce qui a largement motivé les soupçons d’abus de position dominante.

L’enquête de l’AGCM a démarré en 2019, et n’aurait peut-être pas été menée à terme si Google s’était montré plus conciliant entre temps. Mais voilà, le régulateur note que « L’exclusion de l’application d’ENEL X Italia d’Android Auto dure depuis plus de deux ans », et que « La poursuite de cette conduite pourrait compromettre définitivement la possibilité pour ENEL X Italia de construire une base solide d’utilisateurs à un moment où on enregistre une croissance significative des ventes de véhicules électriques ».

Outre les 102 millions d’amende, Google a donc désormais obligation de fournir aux développeurs italiens des outils et de l’assistance pour le développement d’apps tournant sous Android Auto.