Star Wars Jedi Fallen Order est offert sur Stadia pour la Journée Star Wars

C’est la Journée Star Wars aujourd’hui à l’occasion de May the 4th be with you et Stadia a décidé d’offrir le jeu Star Wars Jedi: Fallen Order. C’est disponible dès maintenant. Il est bon de préciser que le jeu reste accessible, tant que vous abonnement est actif.

Star Wars Jedi: Fallen Order est offert sur Stadia

Développé par Respawn Entertainment, Star Wars Jedi: Fallen Order installe son intrigue entre le troisième et le quatrième volet de la saga. Le joueur incarne un jeune Padawan cherchant à fuir l’Empire et la traque des derniers Jedi encore en vie, une chasse à l’homme menée par Dark Vador.

Star Wars Jedi: Fallen Order est offert sur Stadia pour tous ceux qui ont l’offre Pro. Celle-ci coûte 9,99€/mois et permet de jouer en 4K avec du son surround. Le jeu rejoint ainsi que le catalogue du mois de mai qui comprend trois jeux et dont la liste est à retrouver sur cet article. Le catalogue du mois en cours est assez léger, l’arrivée d’un jeu Star Wars est donc une bonne nouvelle pour les fans de la franchise.

Il est bon de préciser que Stadia offre la version standard du jeu. Ceux qui veulent la version deluxe devront acheter le supplément. L’édition deluxe comprend une apparence cosmétique pour BD-1, une apparence cosmétique pour le Stinger Mantis, un artbook numérique et des vidéos de la version du réalisateur, qui comprend plus de 90 minutes d’images sur la conception du jeu.