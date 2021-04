Google Stadia : les jeux offerts en mai 2021

Google dévoile la liste des jeux qui seront offerts tout au long de mai 2021 avec Stadia. Ce sera, comme à chaque fois, pour les membres avec Stadia Pro. Cette offre, en plus d’avoir des jeux offerts, permet de jouer en 4K avec du son surround.

Voici les trois jeux offerts sur Stadia en mai 2021

Le premier jeu offert sur Stadia en mai 2021 est Trine 4: The Nightmare Prince. Après des années de séparation, l’Académie Astrale fait appel à nos trois héros pour retrouver le Prince Selius, dont les sombres cauchemars ont pris vie et menacent le monde réel. Affrontez des boss plus épiques que jamais, résolvez des puzzles retors, débloquez de nouvelles compétences, explorez des environnements luxuriants, le tout sublimé par la bande originale envoûtante du compositeur de Trine 1 à 3. En outre, et pour la première fois, Trine est jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs.

Le deuxième jeu offert est Hotline Miami 2: Wrong Number. Il prend place après les événements de Hotline Miami. Cet opus clôture la saga dans des flots de sang et de violence qui sont dans la droite lignée du premier Hotline Miami.

Enfin, le troisième titre est Floor Kids. Ce jeu de duels de danse combine la culture du « break » et une animation dessinée à la main unique et pleine de style.

Les jeux offerts sur Stadia pourront être récupérés dès le 1er mai. Ils restent accessibles dans le catalogue dans l’abonnement est valide.