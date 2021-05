Microsoft va supprimer Adobe Flash de Windows 10 en juillet

Adobe Flash va définitivement devenir de l’histoire ancienne sur Windows 10 dès cet été. Microsoft annonce qu’il va complètement supprimer le composant avec une mise à jour logicielle prévue en juillet.

Retrait d’Adobe Flash sur Windows 10 en juillet

En octobre dernier, Microsoft a proposé KB4577586 en tant que mise à jour manuelle, permettant aux utilisateurs de supprimer Adobe Flash de Windows 10 eux-mêmes. Mais elle n’a pas encore été déployée automatiquement aux utilisateurs, même si Flash n’est plus pris en charge depuis quelques mois. En juin, cette mise à jour sera déployée dans l’aperçu de la mise à jour cumulative pour Windows 10 version 1809 ou plus récente.

Si vous choisissez de ne pas obtenir la mise à jour en juin, KB4577586 sera incluse dans les mises à jour cumulatives de juillet dans le cadre du Patch Tuesday, et dans toutes les mises à jour cumulatives suivantes. En outre, si vous installez la mise à jour Windows 10 May 2021 (version 21H1), la KB4577586 sera également installée, de sorte que vous pourrez finir par supprimer Flash un peu plus tôt que cela.

Microsoft Edge a déjà abandonné le support de Flash à la fin de 2020. Dans quelques semaines, ce sera au tour de Windows 10 au complet.