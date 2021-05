Les téléchargements de Clubhouse chutent au vu de la concurrence

Clubhouse a connu son moment de gloire au début de l’année, mais les téléchargements de l’application connaissent une sacrée chute. Il y a eu une baisse de 66% d’un mois sur l’autre.

Les téléchargements de Clubhouse sont en baisse

Selon des données de Sensor Tower, Clubhouse a enregistré 9,6 millions de téléchargements en février. Il y en a eu 2,7 millions au mois de mars et 922 000 tout au long d’avril. Autant dire que la baisse en l’espace de quelque temps seulement est significative.

Comment expliquer une telle baisse ? Deux raisons. La première est que Clubhouse est uniquement disponible sur iOS (une bêta est en cours sur Android) et n’est pas ouverte à tout le monde. Il faut se faire inviter pour y participer. Par conséquent, il est impossible de maintenir pendant longtemps d’importants téléchargements, puisque tout le monde ne peut s’inscrire en quelques instants. La seconde raison est que la concurrence est rude. De plus en plus de services copient l’idée de l’application de conversations audio, dont Twitter, Facebook et Reddit pour ne citer qu’eux.

Malgré tout, Clubhouse s’en sort bien. La société derrière l’application avait une valorisation autour d’un milliard de dollars au mois de janvier. Elle cherche de nouveaux investisseurs pour continuer à se développer. Ce ne sera pas simple toutefois, au vu de la concurrence qui lance son équivalent.