Facebook copie Clubhouse et se met aux podcasts

Facebook a annoncé plusieurs initiatives autour de l’audio, notamment avec une copie de Clubhouse et un investissement dans le monde des podcasts. Ces deux domaines cartonnent bien en ce moment.

Live Audio Rooms, la copie de Clubhouse par Facebook

La copie de Clubhouse par Facebook a pour nom Live Audio Rooms. Ce sera en place directement au sein de l’application principale de la plateforme. Les utilisateurs pourront rejoindre des conversations de groupe. Soit ils participeront et feront vivre le débat, soit ils seront juste là pour écouter ce qui se dit.

Un premier test aura lieu avec les 1,8 milliard d’utilisateurs qui utilisent les groupes sur Facebook. Ce sera un déploiement progressif. Aussi, Facebook fait savoir que sa copie de Clubhouse devrait voir le jour au sein de Messenger à partir de cet été.

Facebook se met aux podcasts

Une autre annonce est s’investir dans le milieu des podcasts. Les utilisateurs pourront écouter des podcasts directement depuis l’application de Facebook. Il y aura un outil en place pour permettre de faire des découvertes. Aussi, les algorithmes vont déterminer quels sont les goûts de chacun afin de faire des recommandations personnalisées.

Selon la société, 170 millions de personnes sur Facebook aiment une page liée à un podcast spécifique. Plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes qui sont fans de podcasts. En parallèle, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a fait savoir qu’un partenariat avec Spotify est dans les tuyaux. Mais il semblerait que le partenariat concerne l’écoute de musiques et non de podcasts (bien que Spotify propose déjà des podcasts sur sa plateforme).

Soundbites pour de courts fichiers audio

Enfin, Facebook annonce Soundbites. Il s’agit de fichiers audio courts et créatifs pour raconter des anecdotes, des blagues, des moments d’inspiration, des poèmes et bien d’autres choses. Les premiers tests vont avoir lieu d’ici les prochains mois. Facebook compte notamment collaborer avec des créateurs pour avoir du contenu (censé être) intéressant.