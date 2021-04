Reddit lance à son tour sa copie de Clubhouse avec Reddit Talk

C’est au tour de Reddit de copier Clubhouse en lançant des salons audio qui ont pour nom Reddit Talk. Cette copie fait suite à celle de Facebook ce matin et d’autres, comme Twitter et LinkedIn.

Reddit Talk vient concurrencer Clubhouse… en le copiant

Le principe avec Reddit Talk est le même que celui de Clubhouse. Il est possible de participer à des salons audio. Soit on est une personne venue écouter ce qui se dit, soit on peut participer et se faire entendre de tous. Au départ, le service de Reddit sera disponible directement au niveau des subreddits. Pour ceux qui ne le savent pas, la plateforme est découpée en plusieurs sous-parties avec un thème à chaque fois. Par exemple r/france se consacre à la France, r/technology se consacre à la technologie, etc.

Le fait que le service soit disponible sur les subreddits et non une application dédiée va permettre aux modérateurs existants d’avoir le contrôle. Ils auront accès à des outils pour inviter des utilisateurs, couper le micro des participants et retirer des personnes de la conversation audio. Ils pourront également bannir des utilisateurs pour qu’ils ne soient plus en mesure de rejoindre les conversations.

Bien que ce soit une copie de Clubhouse, il y a quelques bonus. Les utilisateurs peuvent réagir aux intervenants en utilisant un ensemble d’Emojis différent de celui que l’on peut trouver sur les services rivaux. Par ailleurs, Reddit indique qu’il teste actuellement un moyen pour les modérateurs de personnaliser les couleurs de fond et les Emojis utilisés dans leurs propres communautés lorsqu’ils lancent Reddit Talk. Ils sont également en mesure de modifier l’apparence de leur propre avatar pour l’adapter à la discussion.

Ceux qui veulent tester Reddit Talk peuvent s’inscrire sur cette page. Reddit contactera les personnes intéressées pour leur donner prochainement un aperçu. La plateforme ne dit pas encore quand le service sera disponible pour tout le monde.