Clubhouse : une version Android en approche (et en test) !

Les utilisateurs Android on failli attendre. Clubhouse vient d’annoncer sur sa page de blog qu’une version Android de l’app de chat audio « ultra select » en était désormais à la phase de test. Déjà disponible depuis plus d’un sur iOS, Clubhouse a rapidement fait le buzz grâce à son système d’invitations cooptées et ses participants prestigieux, à l’instar d’Elon Musk. Ce mode de fonctionnement un brin élitiste a fait de Clubhouse une véritable curiosité… qui a rapidement rencontré le succès, avec des millions de téléchargements sur iOS.

L’ouverture de Clubhouse arrive cependant un peu tard. Les fonctions phares de l’app ont largement été copiées par les gros poissons de la tech américaine (Twitter, Facebook ou Reddit ont leur fonction « Clubhouse »), des clones qui ont fait mouche d’autant plus vite sur Android que la version originale était seulement disponible sur iOS. Le lancement sur le petit robot vert peut-il encore changer la donne ? Réponse dans « quelques semaines »…