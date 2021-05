Konami annule sa participation à l’E3 2021

L’E3 2021 aura bien lieu en juin, mais ce sera sans la présence de Konami. Le studio a annoncé qu’il ne participera finalement pas au plus gros salon de jeu vidéo.

Pas d’E3 2021 pour Konami

« Pour des raisons de calendrier, nous ne serons pas prêts pour l’E3 cette année », indique Konami dans un message. « Nous voulons rassurer nos fans sur le fait que nous sommes en plein développement d’un certain nombre de projets majeurs, alors restez dans les parages en vue de nouvelles annonces dans les mois à venir. Bien que nous ne participerons pas cette année, nous avons un grand respect pour l’ESA et savons que l’édition 2021 sera un grand succès. Nous continuerons d’apporter notre soutien à l’ESA et souhaitons le meilleur à tous les participants au programme de cette année », ajoute le groupe.

Pour rappel, voici les participants à l’édition de cette année :

Nintendo

Microsoft (Xbox)

Capcom

Ubisoft

Take-Two Interactive

Warner Bros Games

Koch Media

L’ESA, qui organise l’E3, a déjà dit que d’autres éditeurs seront au programme. Mais le groupe se charge de les garder secrets pour l’instant.

L’E3 2021 aura lieu du 12 au 15 juin. Il se tiendra exclusivement en ligne cette année au vu du Covid-19. Pour rappel, l’édition de 2020 avait été complètement annulée. Les studios de jeux vidéo avaient donc dû faire leurs propres annonces de leur côté.