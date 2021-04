Spotify compte 158 millions d’abonnés (et réalise un rare bénéfice net)

Spotify révèle avoir désormais 158 millions d’abonnés à sa plateforme de streaming, soit une hausse de 21% par rapport à la même il y a période il y a un an. Le groupe compte au total 356 millions d’utilisateurs (abonnés et utilisateurs gratuits), en hausse de 24%.

Comme l’explique Spotify, la hausse s’explique notamment par l’Amérique du Nord :

La surperformance au niveau des abonnés a été assez généralisée et menée par l’Amérique du Nord, où nous avons enregistré une performance plus forte que prévue pour les essais et les campagnes, et une croissance plus rapide que prévu pour notre produit standard. En Amérique latine, nous avons enregistré une surperformance grâce au succès continu de notre abonnement familial. Nous sommes satisfaits de la contribution des nouveaux marchés, la Corée du Sud étant le principal moteur.