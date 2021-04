Spotify augmente ses prix en Europe et ailleurs

Spotify applique une hausse de prix au niveau de ses différentes formules Premium, que ce soit en Europe ou en Amérique. Selon les offres, quelques euros supplémentaires peuvent s’ajouter.

Une hausse de prix pour Spotify Premium

Le forfait Personnel ne bouge pas et reste à 9,99€/mois. Il est destiné à un seul utilisateur. En revanche, le forfait Étudiant prend 1 euro en passant de 4,99€/mois à 5,99€/mois. Pour le forfait Famille, le prix passe de 15,99€/mois à 17,99€/mois. Concernant l’offre Duo Premium, elle reste à 12,99€/mois.

Spotify avait déjà changé son tarif pour l’abonnement Famille en France au début de l’année. Il était passé de 14,99€/mois à 15,99€/mois. La nouvelle hausse n’est donc pas forcément la bienvenue…

Les utilisateurs qui ont déjà un abonnement (quel qu’il soit) conservent le tarif actuel pendant un mois supplémentaire. Mais passé ce délai, ils basculeront sur le nouveau prix. Spotify avertit chaque utilisateur avec un e-mail.

Pourquoi cette hausse ? « Nous proposons une variété de forfaits d’abonnement adaptés aux besoins de nos utilisateurs et nous actualisons occasionnellement nos prix pour refléter les facteurs macroéconomiques locaux et répondre aux demandes du marché tout en offrant un service inégalé », a déclaré un porte-parole de Spotify à The Verge.