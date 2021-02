Spotify augmente le prix de l’offre Famille

Spotify contacte ses clients avec l’offre Famille pour leur annoncer une hausse de prix : 15,99€/mois au lieu de 14,99€/mois. C’est en place à partir d’aujourd’hui.

Spotify essaye à sa façon de justifier la hausse de prix pour l’offre Famille. « Nous pourrons ainsi continuer à innover et à investir pour vous offrir la meilleure expérience possible et améliorer nos services, notamment en élargissant notre catalogue et en ajoutant des fonctionnalités dont vous pouvez profiter en famille et individuellement », indique l’e-mail du service de streaming.

Un geste est proposé aux clients existants. Ceux qui ont un abonnement Famille en cours sur Spotify auront la hausse de prix dans deux mois. Ainsi, le tarif de 14,99€/mois reste en place pendant deux mois avant de basculer à 15,99€/mois. En d’autres termes, la hausse s’appliquera dès le mois d’avril.

Cette hausse de prix était attendue. Elle ne concerne pas les autres offres toutefois. Spotify Personnel reste à 9,99€/mois. C’est 12,99€/mois pour l’offre Duo et 4,99€/mois pour l’abonnement Etudiant. Tous proposent les mêmes prestations (pas de publicité, téléchargement des musiques, choix de la musique, etc). L’intérêt de l’offre Famille est de pouvoir utiliser avec six personnes.

À voir maintenant si les prix des autres forfaits vont augmenter d’ici les prochaines semaines. En attendant d’en savoir plus, voici l’e-mail envoyé aujourd’hui :