Mortal Kombat sortira en VOD en France

Mortal Kombat s’ajoute à la liste des films qui sortiront en vidéo à la demande (VOD) en France. Warner Bros France annonce aujourd’hui une disponibilité pour le 12 mai.

VOD pour le film Mortal Kombat en France

La sortie de Mortal Kombat a d’abord eu lieu aujourd’hui même aux États-Unis dans les cinémas et sur la plateforme HBO Max. Les cinémas sont pour l’instant fermés chez nous à cause de la situation sanitaire. Et HBO Max n’existe qu’aux États-Unis (pour l’instant). Donc la sortie se fera en VOD dans l’Hexagone.

Où acheter Mortal Kombat en VOD le 12 mai ? Sur les plateformes suivantes :

Application Apple TV iTunes

Canal VOD

Orange VOD

Google Play

YouTube

Amazon Prime Video

PlayStation Store

Xbox (Microsoft Store)

Rakuten TV

Filmo TV

UniversCiné

Bbox VOD

Vidéofutur

SFR VOD

Mais que les fans se rassurent : une sortie au cinéma est toujours envisagée par Warner Bros France. Le groupe ne donne pas encore une date pour des raisons évidentes. Mais si les salles reçoivent le feu vert du gouvernement pour rouvrir, il ne faudra pas s’étonner de voir le film dans les cinémas français.

Warner Bros a en tout cas préféré la VOD à d’autres moyens de distributions. Wonder Woman 1984 a ouvert le bal en début d’année. Il y a ensuite eu d’autres films, dont Sacrées Sorcières et Godzilla vs Kong hier.

Concernant Mortal Kombat, voici son synopsis :

Lorsque les plus grands champions de la Terre sont appelés à combattre les ennemis de l’Autre Monde, ils doivent découvrir leurs véritables pouvoirs pour sauver notre planète de l’annihilation totale. Mortal Kombat est une nouvelle aventure cinématographique basée sur la franchise de jeu vidéo iconique.

Et si voulez, vous pouvez découvrir les premières minutes du film ci-dessous. Le film est réalisé par Simon McQuoid et comprend notamment Joe Taslim, Josh Lawson et Lewis Tan au casting.