HBO Max débarque dans 60 pays en 2021 et lance une offre moins chère

HBO Max a envie de se lancer dans plein de régions et annonce son intention de débarquer dans 60 pays en 2021. Le service de streaming a pour ambition d’être disponible dans 190 pays à terme.

60 pays pour HBO Max en 2021

39 pays vont accueillir HBO Max en juin. Ce sera le cas en Amérique latine. Malheureusement, la France n’est pas concernée par un lancement en 2021, malgré une expansion en Europe dans 21 pays au second semestre. Cela s’explique par les droits en cours. OCS a signé un accord pour diffuser les contenus de HBO en France. Ces accords sont encore d’actualité. Lancer HBO Max dans l’Hexagone serait donc « inutile », puisque de nombreux programmes ne pourraient pas être diffusés sur la plateforme de streaming. D’autres régions, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, sont dans le même cas.

Le service de streaming pourra-t-il rivaliser avec Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ ? Le groupe le souhaite en tout cas. Il espère avoir entre 120 et 150 millions d’abonnés à HBO et HBO Max d’ici 2025. À titre de comparaison, Netflix compte 200 millions d’abonnés. Disney+ a récemment franchi le cap des 100 millions d’abonnés.

Bientôt une offre moins chère avec des publicités

Toujours au sujet de HBO Max, une offre moins chère sera disponible (seulement aux États-Unis au départ). Le prix actuel est de 14,99$/mois. Le prix de la seconde offre n’est pour l’instant pas dévoilé, mais nous savons qu’il sera inférieur. En contrepartie, les clients qui choisiront cet abonnement auront de la publicité.