Godzilla vs Kong arrivera en VOD en France, pas de sortie au cinéma

Ceux qui voulaient voir Godzilla vs Kong au cinéma vont être déçus : le film sortira directement en VOD en France le 22 avril. Jusqu’à présent, la sortie était programmée au cinéma pour le 19 mai en France.

Warner Bros France n’a pas encore communiqué les plateformes de VOD où sera disponible le film Godzilla vs Kong. Mais il y a fort à parier que la plupart soient de la partie. Pour donner une idée, voici les plateformes qui proposent le Snyder Cut de Justice League (lui aussi arrivé directement en VOD dans l’Hexagone) :

Application Apple TV

iTunes

Canal VOD

Orange VOD

Google Play

YouTube

Amazon Prime Video

PlayStation Store

Xbox (Microsoft Store)

Rakuten TV

Filmo TV

UniversCiné

Bbox VOD

Vidéofutur

SFR VOD

Godzilla vs Kong a vu le jour au cinéma dans quelques pays et en streaming aux États-Unis sur la plateforme HBO Max. Au dernier comptage, le film a dépassé les 350 millions de dollars au box-office. Il devient le film le plus rentable au cinéma en cette période de pandémie de Covid-19. Il a piqué la place à Tenet de Christopher Nolan.

