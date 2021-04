Snapchat compte désormais plus d’utilisateurs sur Android que sur iOS

Un cap a été franchi par Snapchat : le réseau social compte désormais plus d’utilisateurs sur Android que sur iOS. C’était l’inverse jusqu’à présent. La révélation a été faite pendant la publication des résultats financiers du premier trimestre de 2021.

Plus d’utilisateurs Android qu’iOS sur Snapchat

Snapchat ne dit pas précisément combien d’utilisateurs ont son application sur Android et combien l’ont sur iOS. La plateforme indique seulement les personnes avec le système d’exploitation mobile de Google sont maintenant majoritaires. C’est assez symbolique en soi quand on sait que l’application Android a pendant longtemps été délaissée.

En effet, Snap, qui s’occupe du réseau social, a pendant de longues années mis la priorité sur son application pour iPhone. Les utilisateurs iOS avaient le droit à des fonctionnalités que n’avaient pas ceux sous Android. Aussi, l’expérience était nettement mieux optimisée sur les téléphones d’Apple, tout comme la qualité des snaps. C’était le jour et la nuit. Au vu de la situation, Snap a décidé de totalement réécrire son application Android afin de proposer une expérience similaire à celle sur iOS. Cela remonte à 2019.

Cet intérêt pour Android était nécessaire pour Snapchat. En effet, il y a nettement plus de smartphones sous Android que d’iPhone sous iOS. Autant dire que le réseau social se privait de beaucoup d’utilisateurs avec une expérience dégradée. C’est maintenant de l’histoire ancienne.

Les finances pour le premier trimestre de 2021

Au-delà du nombre d’utilisateurs de Snapchat plus important sur Android que sur iOS, Snap a dévoilé ses finances pour le premier trimestre de 2021. Le groupe affiche un chiffre d’affaires de 769,58 millions de dollars, contre 462,48 millions de dollars un an plus tôt. La hausse est de 66%. Les pertes ont été de 286,88 millions de dollars cette fois, contre 305,94 millions de dollars auparavant. Le bénéfice par action est de 0 dollar, contre une perte de 8 centimes l’année dernière.

Snapchat compte aujourd’hui 280 millions d’utilisateurs dans le monde. Ils étaient 265 millions au dernier trimestre de 2020 et 229 millions il y a un an.

L’action de Snap a été hausse de 5% à 59,90 dollars à la Bourse après la fermeture des marchés.