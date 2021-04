Streaming sportif : les opérateurs bientôt obligés de retirer le contenu illégal sous 30 minutes ?

Les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free vont devoir agir concernant le streaming sportif illégal. Le rapport d’initiative « Organisation d’événements sportifs dans l’environnement numérique » a été adopté par la commission des Affaires juridiques du Parlement européen. Celui-ci fait mention à un retrait sous 30 minutes.

Bloquer au maximum le streaming sportif illégal en Europe

Le rapport, cité par Les Échos, comprend deux propositions: création de trusted flaggers (signaleurs de confiance, littéralement) et un retrait du contenu sous 30 minutes. Les trusted flaggers seraient rémunérés par les ayant droits (Canal+, beIN Sport, RMC Sport, etc) pour repérer et surtout signaler les plateformes proposant du streaming sportif illégal. Les opérateurs comme Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free recevraient ensuite les signalements et devraient empêcher l’accès au programme sous 30 minutes au maximum.

Le football n’est pas le seul sport dans le viseur ici. N’importe discipline est concernée. « À elle seule, la Fédération française de football estime que le manque à gagner se monte à 500 millions d’euros par an, ce qui met tout particulièrement en péril les fédérations locales et les clubs amateurs. Et cela concerne tous les sports dans toute l’Europe », déclare l’eurodéputé Geoffroy Didier. Il reconnaît au passage que s’abonner à plusieurs plateformes peut coûter cher. « On veut aussi que dans toute l’Europe, les fédérations sportives confient davantage leurs droits de diffusion à des chaînes gratuites », a-t-il précisé.

En mai, le rapport d’initiative « Organisation d’événements sportifs dans l’environnement numérique » sera mis aux voix au Parlement européen. S’il est adopté, le texte sera ensuite transmis à la Commission européenne qui sera alors amenée à se prononcer sur le sujet et à proposer une directive européenne.