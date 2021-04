Déploiement 5G avril 2021 : les 4 opérateurs accélèrent

Les données pour le déploiement de la 5G en France pour avril 2021 sont publiées aujourd’hui par l’Arcep. Le gendarme des télécoms montre que les opérateurs ont fait mieux que le mois précédent.

Déploiement 5G pour avril 2021 selon l’Arcep

Free Mobile est une nouvelle fois devant les autres avec 1 030 sites 5G, ce qui lui permet d’en avoir 8 074 au total dans toute la France. Le tableau ci-dessus montre bien que l’opérateur de Xavier Niel continue de miser énormément sur les bandes de fréquences 700 et 800 MHz. Il y a également des antennes au niveau de la bande 3,5 GHz. C’est réellement celle-ci qui permet d’avoir de très bons débits.

Orange est le deuxième opérateur qui a été le plus actif pour le déploiement de la 5G en mars 2021. L’opérateur a ajouté 338 nouveaux sites, pour un total de 1 384. C’est l’inverse de Free Mobile pour le coup, puisqu’il mise beaucoup sur le 3,5 GHz.

On retrouve ensuite Bouygues Telecom et SFR qui sont au coude à coude. Le premier a ajouté 233 nouveaux sites 5G, soit un total de 2 263 dans toute la France. Le second se contente de 227 nouveaux sites 5G, pour un total de 1 196.

Et comme à chaque fois, l’Arcep propose la cartographie des sites 5G ouverts commercialement par opérateur.