Déploiement 5G mars 2021 : Free Mobile est toujours très actif, les autres suivent de loin

L’Arcep a dévoilé les dernières données pour le déploiement de la 5G en France. Force est de constater que Free Mobile se veut plus actif qu’Orange, SFR et Bouygues Telecom. C’était déjà le cas au début et ça l’est toujours aujourd’hui.

Le déploiement 5G en mars 2021 selon l’Arcep

Free Mobile compte désormais 7 044 sites 5G en France. Cela représente 761 sites supplémentaires depuis la fin janvier. L’opérateur se focalise sur les bandes de fréquences 700, 800 et 3 500 MHz. Certains critiquent notamment l’accent tout particulier sur les 700 et 800 MHz. Elles étaient déjà là pour la 4G. Et comme le PDG d’Orange le dit, c’est surtout avec le 3 500 MHz que les clients bénéficient de débits importants.

Bouygues Telecom est le deuxième opérateur avec 2 029 sites 5G. Il en a eu 146 de plus par rapport à la fin janvier. Lui se focalise sur les bandes 1 800, 2 100 et 3 500 MHz. Il y a ensuite Orange avec ses 1 059 sites 5G, soit 107 de plus depuis la fin janvier. Lui aussi mise sur les bandes 1 800, 2 100 et 3 500 MHz. Vient enfin SFR à la dernière place avec 987 sites 5G, soit 144 de plus depuis la fin janvier. Il est comme Orange et Bouygues Telecom pour les bandes de fréquence.

L’Arcep partage également la cartographie des sites 5G ouverts commercialement par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.