Switch : le stock pourrait être limité en 2021, prévient Nintendo

Faut-il s’attendre à un problème de stock en 2021 pour la Switch ? Nintendo le fait comprendre en tout cas. Son président Shuntaro Furukawa révèle que le groupe a assez de composants pour une production à court terme. Mais cela risque d’être plus compliqué pour le reste de l’année.

Des problèmes de stock pour la Switch en 2021

« Nous avons pu obtenir les composants nécessaires à la production immédiate de semi-conducteurs pour la Switch », a déclaré Shuntaro Furukawa au Nikkei. « Cependant, au Japon et dans d’autres pays, la demande a été très forte depuis le début de l’année, et il est possible que des pénuries se produisent chez certains commerçants à l’avenir », a-t-il ajouté. Il reconnaît qu’il est difficile de gérer cette situation. Mais dans le même temps, c’est tout le secteur technologique qui est touché par la pénurie de puces et pas seulement Nintendo.

Nintendo a connu des problèmes de stocks en 2020 à cause du Covid-19, mais la situation s’est améliorée en ce début de 2021. Cela pourrait bien ne pas rester cependant. Shuntaro Furukawa fait bien comprendre que le stock va être limité dans les mois à venir.

C’est l’occasion de rappeler que Nintendo prépare une « Switch Pro » qui devrait voir le jour à la fin de l’année. La production débuterait dès cet été. La console doit être plus puissante, disposer d’un écran OLED plus grand et être en mesure de jouer en 4K lorsqu’elle est connectée à un téléviseur.