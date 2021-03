Pénurie de puces : la situation devrait bientôt s’améliorer, assure Qualcomm

Le PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf s’est récemment exprimé à propos de la situation inquiétude des puces électroniques. En effet, la demande en puces a fortement augmenté ces derniers mois, provoquant des pénuries et causant des perturbations dans plusieurs secteurs.

En raison de cette pénurie, certains ont paniqué et ont fait des stocks de puces. D’autres ont augmenté les coûts de toutes les puces, même les moins chers. Néanmoins, Steve Mollenkopf a déclaré le samedi 20 mars 2021, lors du China Development Forum, à Pékin que cette pénurie de puces devrait bientôt s’atténuer car l’entreprise parvient enfin à répondre à la demande en puces anciennes. Le PDG de Qualcomm a ainsi déclaré en visioconférence que :

Le marché a la capacité de répondre plus rapidement à certains nœuds plus anciens qu’aux nœuds plus récents, donc, en fonction du produit, vous serez peut-être en mesure d’obtenir des améliorations.