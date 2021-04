Le smartphone gaming Lenovo Legion Phone Duel 2 se brise… comme une tablette de chocolat

Le Youtubeur JerryRigEverything s’est fait une spécialité de faire « souffrir » nos smartphones modernes. avec une voix toujours monocorde et douce, le bon Jerry érafle, coupe, tord et brûle tout ce qui lui passe sous la main, du dernier Galaxy à l’iPhone 12 en passant par le… Lenovo Legion Phone Duel 2.



Le smartphone gaming de Lenovo (qui a été dévoilé vendredi dernier) résiste timidement aux éraflures et assez bien à la brûlure du briquet. En revanche, saisi à pleine main par les deux bouts, il se brise aussi facilement qu’une tablette en chocolat, et en trois parties qui plus est !

JerryRigEverything estime donc sans surprise que le dernier né de Lenovo n’a pas passé avec succès ses tests de « durabilité », mais rappelle que le choix d’un smartphone n’est pas tributaire d’un seul facteur. En tout état de cause, il vaudra mieux ne pas mettre le Legion Phone Duel 2 dans la poche arrière de son pantalon, et ainsi ne pas risquer de le briser en deux en s’asseyant dessus…