Lenovo dévoile le Legion Phone Duel 2, un smartphone gaming sans concessions (144 Hz, Snapdragon 888, caméra pop-up)

Après une campagne de teasing alléchante, Lenovo dévoile enfin son Legion Phone Duel 2, un smartphone gaming sans concessions. Le petit monstre est équipé d’un écran AMOLED 6,92 pouces FHD+ et à la fréquence de rafraichissement de 144 Hz. Cette dalle hors norme affiche aussi un taux d’échantillonnage de 720 Hz, soit un niveau de latence tactile proche du zéro. Une caméra pop-up de 44 Mpx peut surgir du milieu de l’écran… lorsque ce dernier est placé à l’horizontale ! Tout pour le jeu donc… et le stream live, plutôt que les selfies.

Sous le capot, un processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 ou 12 Go de RAM LPDDR5 , sans oublier une unité de stockage de 256 ou 512 Go en USF 3.1. Le mobile étant dédiée aux jeux intensifs (et qui font donc chauffer le mobile), l’appareil est équipé d’un système de refroidissement hybride composé d’une chambre à vapeur passive et d’un système actif à deux ventilateurs. Enfin, la batterie d’une capacité de 5500 mAh autorise la charge ultra rapide à 90 W (en filaire) !

Le Lenovo Legion Phone Duel 2 sera commercialisé ce mois-ci en Chine puis au mois de mai en Europe. Le tarif est de 799 euros pour le modèle 12 Go de RAM/256 Go de stockage et de 999 euros pour le modèle 16/512 Go.