E3 2021 : vers un pass payant ?

Covid oblige, l’E3 2021, comme l’E3 2020 avant lui, se tiendra via des streams sans doute diffusés sur YouTube et Twitch. Pour l’occasion, l’E3 deviendrait l’Electronic Entertainment Experience, et la date est désormais fixée au 13 juin, pour une durée d’une semaine.

Si l’on en croit le site Video Games Chronicle (VGC), décidément bien informé, les organisateurs du salon réfléchiraient à une sorte de pass payant permettant d’accéder à des contenus un peu plus « premium ». Le pass couterait 35 dollars (!) et donnerait notamment accès à des démos de jeu en avant-première.

Cette fuite (ou rumeur) a rapidement généré un gros bad buzz sur la toile, au point que les organisateurs ont tenu à réagir. Ces derniers affirment « qu’il n’y aura pas d’éléments cachés derrière un paywall à l’E3 2021 » et qu’une « expérience gratuite » sera proposée… sans démentir totalement la possibilité d’un accès premium payant.