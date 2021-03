Coronavirus : l’E3 2021 et le Comic Con de San Diego sont remplacés par des évènements en ligne

2021 ressemble vraiment beaucoup à 2020. Coronavirus oblige, les organisateurs de l’E3 ont confirmé il y a quelques jours que le plus gros salon du jeu vidéo ne pourra pas se tenir cet été. Une conférence diffusée en ligne devrait toutefois remplacer l’évènement, mais rien n’est encore tout à fait sûr à l’heure actuelle. Une fois encore donc, les éditeurs devront faire la promo de leurs prochains titres chacun de leur côté, ce qui ne devrait pas être trop compliqué cette année sachant que nombre de gros jeux ont été reportés à l’an prochain… voire annulés.

Même punition pour le très culte Comic-Con de San Diego, véritable institution de la culture geek et du cosplay. Pour la seconde fois en 50 ans d’existence, le salon physique est annulé, et ne sera remplacé là encore que par des conférences en ligne diffusées les 23, 24 et 25 juillet. Ceux qui avaient déjà réservé leur entrée auront automatiquement droit à un badge d’accès pour l’édition 2022, sauf bien sûr s’ils font la demande d’un remboursement. Histoire de compléter cette triste liste d’annulations, l’Anime Expo de Los Angeles a elle aussi été annulée.