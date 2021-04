TSMC investit 100 milliards de dollars pour produire plus de puces

TSMC annonce un investissement colossal de 100 milliards de dollars pour les trois prochaines années afin de produire davantage de puces. Le groupe va pouvoir étendre sa capacité de production pour répondre à la demande qui est de plus en plus importante.

Un investissement de 100 milliards de dollars pour des puces assemblées par TSMC

La décision de TSMC d’investir 100 milliards de dollars survient sur fond de pénurie mondiale de composants électroniques. Elle affecte depuis quelques mois la production automobile et depuis peu les fabricants de smartphones, d’ordinateurs et même d’appareils électroménagers. « Nous entrons dans une période de croissance plus forte (…) la 5G et le calcul haute performance devraient alimenter une forte demande pour nos technologies de semi-conducteurs au cours des prochaines années », a indiqué le groupe taïwanais. Il ajoute que « la pandémie du Covid-19 accélère également la numérisation dans tous les domaines ».

TSMC, comme d’autres entreprises technologiques, profite du développement du télétravail et de l’école à distance, deux tendances de fond qui poussent les consommateurs à s’équiper en tablettes, ordinateurs et autres équipements. Le groupe fournit de nombreux groupes pour ce qui est des puces. C’est par exemple lui qui assemble les puces Ax d’Apple pour les iPhone et iPad.

Cette annonce intervient en tout cas peu de temps après celle d’Intel. La société de Santa Clara a récemment annoncé un investissement de 20 milliards de dollars pour de nouvelles usines de production de puces aux États-Unis.